Kostenpflichtiger Inhalt: E-Sports-Debatte im Landtag : Ein von Unkenntnis geprägter, unsachlicher Auftritt

Kai Klankert Foto: SZ/Roby Lorenz

Die Sportvereine im Land sorgen sich in Corona-Zeiten um ihren Nachwuchs und ärgern sich über die E-Sports-Förderung der Landesregierung. Und was macht CDU-Mann Alexander Funk? Er greift den Landessportverband für das Saarland an.