Sie wohnen noch heute in Niederwürzbach und werden die Saarland-Auswahl am Sonntag anführen: Christian Schwarzer (links) und Jürgen Hartz. Foto: Hartung

Erbach Das Handball-Allstar-Spiel am Sonntag im Sportzentrum Erbach ist ausverkauft. Viele frühere TVN-Helden kommen wieder „heim“.

„Es war das Ende einer Ära. Da gab es kein Halten mehr“, erinnert sich der frühere Weltklasse-Kreisläufer Christian Schwarzer an diesen tränenreichen Abschied am vielleicht schlimmsten Tag seiner Karriere: „Es war sehr, sehr, sehr traurig. Aber es war für mich auch der Beginn einer neuen Chance. Mit dem Wechsel nach Barcelona und dem Gewinn der Champions League.“

An diesem Sonntag um 16.30 Uhr kehren Schwarzer, Lavrov und viele andere Helden von damals an die alte Wirkungsstätte ins Sportzentrum Homburg-Erbach zurück. Beim Allstar-Spiel treffen die saarländischen Legenden auf Teile der deutschen Nationalmannschaft, die 2007 das Wintermärchen geschrieben hat. Spieler wie Henning Fritz, Daniel Stephan, Dominik Klein oder Andrej Klimovets haben ihre Teilnahme zugesagt.

„Wir hoffen, dass Stefan Kuntz es schafft. Philipp spielt sicher mit. Er hat richtig Talent. Er hat bei uns im Training hospitiert und dann auch mitgespielt“, sagt Schwarzer, der den saarländischen Handball-Nachwuchs betreut. „Und der Kontakt zu den anderen ist nie abgerissen. Jürgen Hartz gehört zu unserem Trainerteam beim Handballverband Saar und wohnt ja auch wie ich in Niederwürzbach. Staffan habe ich im April in Stockholm besucht, mit Andrej telefoniere ich alle paar Wochen. Facebook hilft da viel“, erzählt Schwarzer über die Zusammenstellung der Mannschaft.

Die sportliche Reise in die Handball-Nostalgie soll aber nicht nur ein Riesenspaß für Spieler und Zuschauer werden. Mindestens 15 000 Euro sollen an verschiedene soziale Projekte gehen. „Es soll aber auch ein richtiges Handballspiel werden“, sagt der mittlerweile 50 Jahre alte „Blacky“, der noch immer zwischen drei und fünf Trainingseinheiten in der Woche absolviert: „Man will ja auch nicht wie so ein Sack übers Feld laufen. Wir haben da schon noch einen gewissen Anspruch an uns selbst, auch wenn der Kopf es manchmal besser weiß, als es der Körper mittlerweile umsetzen kann.“