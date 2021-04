Entscheidung gefallen, Modus geklärt : Ein Finalist im Saarlandpokal wird ausgelost

Saarbrücken Die Entscheidung ist gefallen, der Modus steht: Der Vorstand des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) hat offi­ziell bekanntgegeben, dass nur der Drittligist 1. FC Saarbrücken sowie die Regionalligisten FC Homburg und die SV Elversberg den diesjährigen Sieger des Saarlandpokals ermitteln.

Die weiteren 61 Vereine, die noch im Wettbewerb vertreten waren, erhalten demnach eine finanzielle Entschädigung. Ein Finalteilnehmer wird am kommenden Dienstagabend in der Halbzeit des Regionalliga-Spiels FCH gegen FSV Mainz 05 II ausgelost, die beiden anderen Teams ermitteln dann den zweiten Teilnehmer am Endspiel (29. Mai). „Ich danke allen beteiligten Vereinen, dass man sich auf diesen Modus verständigen konnte, bei dem alle gewinnen. Ich möchte auch dem FCS, dem FCH und der SVE für den Verzicht auf einen Teil der Einnahmen aus dem Wettbewerb Danke sagen. Es ist von allen ein großes Zeichen der Solidarität in dieser schwierigen Zeit“, sagte SFV-Präsident Heribert Ohlmann.