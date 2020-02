1. FC Kaiserslautern : Ehrmanns Aus wird zur Schlammschlacht

Kaiserslautern Vereins-Ikone will sich gegen Rauswurf juristisch zur Wehr setzen. FCK begründet die Trennung mit Beleidigungen und Drohungen.

Noch am Vormittag hatte Gerry Ehrmann erklärt, „keine dreckige Wäsche“ waschen zu wollen, am Montagabend war das alles vergessen. Der Rauswurf der Vereins-Ikone beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wird zu einer Schlammschlacht mit ungewissem Ausgang – und das mitten im Abstiegs- und Existenzkampf des Vereins, dem am Samstag zudem das emotional aufgeladene Südwest-Derby beim SV Waldhof Mannheim bevorsteht.