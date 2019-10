E-Sports : Premiere für E-Soccer-Liga

Zum E-Soccer-Turnier in der Congresshalle Saarbrücken kamen mehr als 1000 Zuschauer. Foto: Heiko Lehmann

Saarlouis/Völklingen Premiere in Völklingen: Um 11 Uhr startet an diesem Samstag auf dem Gelände von Alphatec die erste professionelle E-Soccer-Liga des Saarlandes. Für Marco Mastrosimone, Geschäftsführer von „EsportsUnited Saar“ in Saarlouis, so etwas wie ein historischer Tag, denn er und seine Mitstreiter habe lange auf den Beginn der Serie hingearbeitet.

