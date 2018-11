später lesen Fußball-Bundesliga Funkel setzt voll auf Torjäger Lukebakio Teilen

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss gegen den FSV Mainz 05 am heutigen Freitag (20.30 Uhr) auf die Abwehrspieler Kaan Ayhan (Fieber) und Marcel Sobottka (im Aufbau) verzichten. Eine knappe Woche nach dem 3:3-Coup beim FC Bayern setzt Trainer Friedhelm Funkel wieder auf Dreifach-Torschütze Dodi Lukebakio, sagte aber auch: „Er ist ein Mannschaftsspieler, und so präsentiert er sich auch im Training und in der Kabine. dpa