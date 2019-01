Die Schöne und das Biest, das liebreizende Schneewittchen gegen die böse Eishexe – Nancy Kerrigan und Tonya Harding kannten vor 25 Jahren auch Menschen, die Eis eigentlich nur als Würfel im Whisky-Glas zu schätzen wissen. Zu spektakulär war einfach die wahrhaft dramatische Geschichte der beiden US-Eiskunstläuferinnen.

Ausgangspunkt der beispiellosen Kufen-Saga ist der 6. Januar 1994. Kerrigan wird beim Training zu den US-Meisterschaften in Detroit von einem zunächst Unbekannten mit einer Eisenstange attackiert und am Knie verletzt. „Why me, why me?“ Warum ich? Die markerschütternd gekreischte Frage der damals 24-Jährigen ist die Topnachricht im US-amerikanischen Fernsehen – und das über Stunden hinweg.

Tage später wird der gedungene Attentäter Shawn Eckhardt dingfest gemacht. Und gesteht das Ungeheuerliche: Angeheuert habe ihn Jeff Gillooly, damaliger Ehemann von Kerrigans Rivalin Harding. Die oftmals operettenhafte Eiswelt ist entsetzt, der US-Verband reagiert und sperrt die sportlich qualifizierte Harding für die Olympischen Winterspiele in Lillehammer.

Doch die damals 23-Jährige wehrt sich erfolgreich mit juristischen Mitteln, lässt ihre Anwälte auf die Unschuldsvermutung pochen. Dem Verband drohen immense Schadenersatzforderungen, er gibt klein bei und nimmt die nationale Titelträgerin nach Norwegen mit.

Das erste gemeinsame Training der US-Läuferinnen in einer kleinen Eishalle in Hamar wird zum Weltereignis. Eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn muss die Mini-Arena wegen Überfüllung geschlossen werden. Polizisten sichern die Ein- und Ausgänge, mehrere TV-Stationen übertragen live. Hardings Trainerin Diane Rawlinson spuken die skurrilen Szenen bis heute im Kopf herum. „Es war der pure Irrsinn, alles war wie elektrisiert. Als die beiden Mädchen einmal knapp aneinander vorbeiliefen, klickten gleichzeitig Hunderte von Kameras“, erinnert sich die mittlerweile 72-Jährige.

Zwei Welten treffen im bitterkalten Skandinavien aufeinander. Hier die bildschöne Tochter aus wohlbehütetem Ostküsten-Hause, dort die rotzige Göre aus Oregon mit prekärem familiären Hintergrund. Schneewittchen und Aschenputtel sozusagen. Bei der Kürentscheidung schaut die gesamte Welt in das kleine norwegische Städtchen, allein 100 Millionen TV-Nutzer werden in den USA registriert. Dass Katarina Witt einen Comeback-Versuch startet, nicht einmal das interessiert mehr. Gold für Harding oder für Kerrigan? Von wegen – Olympiasiegerin wird in dieser denkwürdigen Nacht die zauberhafte Eis-Ballerina Oksana Bajul aus der Ukraine.

Silber geht an Kerrigan, Harding wird nur Achte. Es bleibt bis heute der letzte gemeinsame Auftritt. Harding soll mehrfach telefonisch ihre einstige Rivalin um Entschuldigung gebeten haben. Dem Vernehmen nach erfolglos.

Zu gern hätte auch Hollywood den 2017 gedrehten Film „I, Tonya“ mit den beiden Protagonistinnen glamourös promotet. Doch während Harding bereitwillig mit der australischen Hauptdarstellerin Margot Robbie über rote Teppiche flaniert, lässt Kerrigan die Filmbosse abblitzen: „Ich bin vollauf damit beschäftigt, mein eigenes Leben zu leben.“ Was der Streifen, der weltweit auch ohne die Unterstützung der mittlerweile 49-jährigen Kerrigan knapp 50 Millionen US-Dollar einspielte, bei seinem Plot noch offen lässt, hat Harding mittlerweile ein Stück weit eingeräumt. „Ich wusste, dass da irgendetwas lief“, gesteht sie im Rahmen einer zweistündigen ABC-Dokumentation vor ein paar Monaten ein.

Aber längst ist das flüchtige Comeback im Scheinwerferlicht Vergangenheit, Harding soll wieder in den Wäldern rund um Portland leben, irgendwo in Oregon. Und weit, weit weg von ihren sportlichen Erfolgen, die vor einem Vierteljahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Schlag beendet waren.