1. FC Saarbrücken spielt 1:1 in Würzburg : Gouras rettet dem FCS einen Punkt

Würzburg 1. FC Saarbrücken müht sich bei den Würzburger Kickers zu einem 1:1 und tut sich gegen zehn Mann lange schwer.

Es läuft bereits die vierte Minute der Nachspielzeit in der Arena in Würzburg. Noch einmal treibt der eingewechselte Mario Müller den Ball Richtung Würzburger Strafraum. Minos Gouras nimmt das Spielgerät noch einmal mit, zieht ab und trifft flach unten links ins Eck. Der 1:1-Ausgleich für den Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken gegen die Würzburger Kickers fiel buchstäblich in allerletzter Sekunde. „Wir waren vorne nicht gut und hinten auch nicht so. Darum sind wir froh mit dem einen Punkt“, schaffte Gouras eine überaus ehrliche Spielanalyse: „Ich habe ehrlich nicht mehr daran geglaubt, dass wir es schaffen. Ich habe mir einfach das Ding geholt und bin jetzt überglücklich.“