Transfer-Finale beim 1. FC Saarbrücken : FCS verpflichtet Hawkins – Bösel und Deville verlassen den Verein

Saarbrücken Der 21-Jährige Offensivspieler Jalen Hawkins wechselt per Leihe vom Zweitligisten FC Ingolstadt nach Saarbrücken. Maurice Deville wechselt nach Sandhausen, Sebastian Bösel nach Halle.

Bei Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sich das Transfer-Karussel kurz vor Ende der Wechselperiode noch einmal kräftig gedreht. So hat der Verein Offensivspieler Jalen Hawkings von Zweitligist FC Ingolstadt bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen. Der 21-jährige gebürtige Regensburger ist ehemaliger U20-Nationalspieler der USA und wurde beim FC Bayern München ausgebildet.

In der laufenden Saison kam er in der 2. Liga auf insgesamt sechs Einsätze für die Schanzer, vorwiegend auf der offensiven Außenbahn. „Jalen ist ein hochveranlagter Spieler mit einer enormen Schnelligkeit und Offensivdrang. Damit passt er voll in unser Anforderungsprofil und wir haben begründete Hoffnung, dass er unser Angriffsspiel noch variabler und effektiver machen wird“, sagte Sportdirektor Jürgen Luginger.