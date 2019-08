3. Fußball-Liga : FCK hofft darauf, in Zwickau die Trendwende zu schaffen

FCK hofft darauf, in Zwickau die Trendwende zu schaffen

Kaiserslautern Drittligist muss auswärts in Sachsen antreten.

Der Druck auf Trainer Sascha Hildmann wird beim 1. FC Kaiserslautern größer. Nach dem Fehlstart in der 3. Liga soll beim FSV Zwickau an diesem Montagabend (19 Uhr) die Wende eingeleitet werden. „Ich fokussiere mich auf meine Aufgabe als Trainer und glaube an die Mannschaft. Alles weitere kann ich nicht beeinflussen“, sagte Hildmann und versuchte, den Diskussionen um seine Person auszuweichen.