2:0-Niederlage : FCS verliert am letzten Spieltag in Zwickau

Foto: Andreas Schlichter

Zwickau Der 1. FC Saarbrücken hat seine Saison in der 3. Liga mit einer Niederlage beendet. In der Tabelle steht der FCS am Ende der Saison damit als bester Aufsteiger auf Platz fünf.

Der 1. FC Saarbrücken beendet seine "Rückkehr-Saison" in die 3. Fußball-Liga und damit auf die gesamtdeutsche Fußballbühne auf Platz fünf als bester Aufsteiger. Im letzten Punktspiel unter Trainer Lukas Kwasniok unterlag der FCS aber mit 0:2 (0:1) beim FSV Zwickau.

Nach der schlechtesten ersten Halbzeit der gesamten Spielzeit reichte eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang nicht, um Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Kwasniok hatte vor der Partie ein paar Überraschungen in der Aufstellung versprochen. Daniel Batz im Tor war keine, die Dreierkette davor mit Boné Uaferro, Jayson Breitenbach und Rasim Bulic schon eher. Links durfte Markus Mendler wieder ran, rechts bekam der luxemburgische Nationalspieler Maurice Deville Spielzeit. Zentral machten Fanol Perdedaj und Kianz Froese ihren letzten Drittliga-Startelfeinsatz für den FCS. Gleiches gilt für José Pierre Vunguidica und Lukas Schleimer, die mit Julian Günther-Schmidt vorne spielen sollten.

Daraus wurde in einer erschreckend schwachen ersten Hälfte nichts. Ein Schuss von Froese (27.) war das einzig Gefährliche, was die Gäste aufs Tor von FSV-Keeper Johannes Brinkies brachten. Zwickau hatte ein halbes Dutzend Möglichkeiten, scheiterte meistens aber am überragenden Batz. Der musste nur ein Mal hinter sich greifen. Am Freistoß von Leon Jensen, der in der kommenden Spielzeit in der 2. Liga beim Karlsruher SC auflaufen wird, war Saarbrückens Nummer eins zwar noch dran - von der Unterkante der Latte sprang der Ball aber hinter die Linie zum 1:0 (24.).

Da war für Breitenbach verletzungsbedingt sein letztes Punktspiel für Blau-Schwarz schon vorbei, Kapitän Manuel Zeitz wurde eingewechselt (20.). Und auch Vunguidica beendete die Partie unfreiwillig vorzeitig. Schiedsrichter Max Burda sah ein Ellbogenschlagen des Saarbrückers und zeigte die Rote Karte (40.) - für die meisten Beobachter im Stadion eine viel zu harte Entscheidung für eine eher natürliche Bewegung im Zweikampf.