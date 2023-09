Handball Drama-Sieg und triumphale Rückkehr

In den Schlusssekunden einer dramatischen Partie in der 3. Handball-Liga hält es am Samstag keinen mehr auf seinem Sitz. Als Elyas Noh 44 Sekunden vor dem Ende das 33:32 für die HG Saarlouis erzielt, steht die Stadtgartenhalle vollends Kopf. Die Gäste vom Longericher SC, wie die HG mit 4:2 Zählern gestartet, nehmen 32 Sekunden vor Schluss eine letzte Auszeit – doch danach steht die Saarlouiser Deckung: Abwehrchef Wladislaw Kurotschkin jagt Maximilian Zerwas am Kreis den Ball ab, der Rest ist Riesenjubel der 930 Zuschauer, der auch in der letzten Auszeit von HG-Trainer Philipp Kessler nicht abebbt. Die letzten vier Sekunden passiert nichts mehr, mit 33:32 (17:12) feiert Saarlouis den dritten Sieg in Folge und klettert in der Tabelle auf Rang drei.