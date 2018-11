BVB will von Meisterschaft noch nichts hören

Mit 30 Zählern ziehen die Westfalen an der Tabellenspitze souverän ihre Kreise. Doch auch BVB-Trainer Lucien Favre wollte nichts von einer Vorentscheidung im Titelkampf wissen. „Das bedeutet überhaupt nichts.“ Favre wusste nur zu genau, dass der Sieg in Mainz glücklich war. Es bedurfte eines Traumtores von Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek (76.), um drei Punkte mitzunehmen. Paco Alcácer hatte die Gäste in Führung geschossen (66.), die Robin Quaison schnell ausglich (70.).