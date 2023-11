Hallenmasters-Quali startet am Freitag Doppeltes Jubiläum und Torrichter

Die Qualifikations-Serie zum Volksbanken-Hallenmasters wird größer und kleiner zugleich. Das klingt widersprüchlich, ist es aber nicht. In der anstehenden Hallenrunde gibt es ein „Doppel-Jubiläum“: Das Masters bei den Männern, das am 28. Januar in der Saarbrücker Saarlandhalle stattfindet, wird zum 30. Mal ausgetragen. Bei den Frauen wird zum 20. Mal der Masters-Sieger gekürt. Bei deren Finalturnier rollt am 18. Februar in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken der Ball.