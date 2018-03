Doppelschlag nach der Pause bringt FCS auf die Siegerstraße

Am Sonntag wird Dirk Lottner, Trainer des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken, 46 Jahre alt. Seine Mannschaft beschenkte ihn bereits am Freitagabend mit einem hochverdienten 3:0 (0:0) beim FSV Frankfurt. Das erste Tor des Abends für den Tabellenführer fiel in der 66. Minute. Eigentlich hatte Markus Mendler eine Kontersituation für die Gäste ganz schlecht ausgespielt. Doch Tobias Jänicke setzte nach, eroberte den Ball, spielte frei vorm Tor uneigennützig quer auf Winter-Neuzugang Fanol Perdedaj, der die Kugel nur noch zum 1:0 über die Linie drücken musste. „Tobi hat das klasse gemacht“, sagte der Torschütze, „ich bin natürlich sehr glücklich.“

Die Frankfurter, immerhin zuletzt mit vier Siegen in Folge Dritter in der Rückrundentabelle, begannen mit einem alten Bekannten aus dunklen Saarbrücker Zeiten: Der slowenische Stürmer Vito Plut war vom damaligen Trainer Milan Sasic geholt worden, um Tore für den Klassenverbleib in Liga drei zu erzielen. Plut spielte konstant unglücklich – und beide Unternehmungen gingen bekanntlicherweise schief. Beim FCS fehlten wie erwartet Marco Holz (muskuläre Probleme) – Fanol Perdedaj und Manuel Zeitz bildeten die defensive Schaltzentrale. In der Innenverteidigung verdrängte der nach Muskelproblemen wiedergenesene Steven Zellner den zuletzt starken Ersatz Jordan Steiner.

500 trotz Schnee und Eis mitgereiste FCS-Fans unter den 1542 Zuschauern feierten nach drei Minuten bereits die Führung – dies aber verfrüht. Denn nach einem Eckball von Markus Mendler wurde Zellners Torschuss zwar abgefälscht, Kevin Behrens stand da aber im Abseits, sein Kopfball zählte nicht. Saarbrücken nistete sich in der Frankfurter Hälfte ein, der FSV versuchte mit zwei tiefstehenden Viererketten möglichst wenig Raum für das FCS-Kombinationsspiel zu lassen. So dauerte es bis zur 30. Minute, bis es wieder gefährlich wurde. Behrens spielte in die Schnittstelle, Patrick Schmidt zog aus der Drehung ab, Torwart Marco Aulbach war auf dem Posten. Der FCS spielte zu viel durch die Mitte, kam nicht hinter die Ketten, der FSV fand offensiv gar nicht statt. So wechselten beide Mannschaften beim Stand von 0:0 die Seiten.

Die Partie blieb einseitig. Zwischen der 50. und 53. Spielminute verließ das Spielgerät nicht das Feld, dennoch kam kein Frankfurter an den Ball, den Behrens dann aus drei Metern am Tor vorbei schoß. Dann brachte sich der FCS selbst in Bedrängnis. Nach einer zu kurzen Rückgabe von Oliver Oschkenat musste FCS-Schlussmann Daniel Batz Kopf und Kragen riskieren (59.). Im Gegenzug legte Behrens per Hacke ab auf den starken Tobias Jänicke, bei dessen Direktschuss bekam Aulbach gerade noch die Hände dran.

Dann traf Perdedaj wie erwähnt zur Führung (66.). Und Mario Müller ließ vier Minuten später mit einem gefühlvollen Schlenzer das 2:0 folgen. Anders als zuletzt sollte der FCS sich danach aber nicht mehr in Gefahr bringen. Stattdessen traf sogar der eingewechselte Pierre Fassnacht mit seinem zweiten Ballkontakt in der 90. Minute zum 3:0-Endstand. Er vollendete eine schöne Kombination auf Vorlage von Kevin Behrens. Damit wurden alle drei FCS-Treffer von Defensivspielern erzielt.

Das Heimspiel der SV Elversberg gegen den TSV Steinbach wurde am Freitagabend wegen der Platzverhältnisse kurzfristig vom Schiedsrichter abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, teilte die SVE mit.