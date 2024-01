Einziger Zweitligist unter den letzten Acht Karriere-Höhepunkt für eine Spätstarterin

Dass die Diamonds sich im Saarland als zweite Kraft hinter den Royals etabliert haben, ist nicht zuletzt ihr Verdienst. Seit 2018 spielt sie durchgehend für das Team von Trainer Rouven Behnke. Nach dem Abstieg in der vorvergangenen Saison glückte die schnelle Rückkehr in die 2. Bundesliga Süd, wo die Diamonds nun Rang acht und die Playoffs anpeilen. Nach dem 71:77 zum Jahresstart am vergangenen Samstag bei den Rhein-Main Baskets liegen sie mit vier Siegen und acht Niederlagen auf Platz neun, brauchen nach vier Pleiten am Stück dringend Erfolge, um das Ziel der vorzeitigen Rettung im Blick zu behalten. Platte, mit im Schnitt 16,2 Punkten zweitbeste Dillinger Schützin hinter US-Profi Maeve Carroll (18,3), ist überzeugt, dass das gelingt: „Es sind Kleinigkeiten, die in vielen Spielen gefehlt haben. Daran können wir arbeiten. Ich bin optimistisch, dass wir den Ligaverbleib schaffen.“