Zählt die vierte Spielklasse als Profiliga? : Regionalliga spielt erst mal weiter, die Oberliga nicht

In der Regionalliga wird der Ball wohl vorerst weiter rollen, das gilt auch für das kommende Wochenende. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken (sem) Die Gesellschafter-Versammlung der Fußball-Regionalliga Südwest hat nach SZ-Informationen am Donnerstag entschieden, dass der Spielbetrieb an diesem Wochenende durchgeführt wird. Der FC Homburg ist am Samstag um 14 Uhr beim FSV Mainz 05 II zu Gast, die SV Elversberg spielt zeitgleich beim VfR Aalen.

Ob das ab Montag geltende Sportverbot für den Amateurbereich die Regionalligen betrifft, ist noch offen. Offiziell gilt die vierthöchste Spielklasse als Amateur-Liga, viele Clubs dort sind aber Profivereine. Die Gesellschafter-Versammlung der Regionalliga Südwest hat die jeweiligen Bundesländer offenbar angeschrieben, um zu klären, ob diese die Spielklasse als Profi- oder Amateurliga einstufen.

Das Saarland und Hessen haben angeblich bereits erklärt, dass sie die Regionalliga als Profispielklasse ansehen. Drei weitere Bundesländer haben wohl noch nicht geantwortet. Sollte der Sachverhalt nicht bis Freitagabend geklärt sein, wird wohl der für den 3. und 4. November geplante Wochenspieltag abgesagt.

Der für die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, die Jugend-Regionalligen im Südwesten und die Frauen-Regionalliga zuständige Fußball-Regionalverband Südwest beschloss am Donnerstagabend bei einer Videokonferenz die sofortige Aussetzung des Spielbetriebs. Das heißt, dass dort bereits an diesem Wochenende der Ball ruht.