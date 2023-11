TG Saar beim Finaltag Die Jungen wollen in Neu-Ulm liefern

Auch am Samstag steht vor dem Wettkampf eine lange Busfahrt an. Doch dieses Mal sehen sich die Talente gerüstet. „Es war ein klares Zeichen für mich, dass ich bis zum Finale nicht locker lassen darf“, sagt Kovalenko, der in Singen allein fünf Mal absteigen musste oder stürzte. Auch sein Kumpel Mousichidis hat die Ansage des Trainers verstanden. „Das hat uns die Augen geöffnet und uns gezeigt, wo wir noch Problemstellen haben. An denen haben wir seither gearbeitet, sodass es jetzt so nicht wieder vorkommt“, versichert der 18-Jährige und ergänzt mit Blick auf seine erste Teilnahme am Finaltag bei den Männern: „Bisher mache ich mir noch keine Sorgen, und ich bin auch noch nicht aufgeregt. Das kommt erst vor Ort in der Halle.“