handball-Oberliga : Völklingen geht mit Niederlage in Zwangspause

Völklingen geht mit Niederlage in Zwangspause

Völklingen Der Handball-Oberligist unterliegt SF Budenheim und setzt wegen der Corona-Krise den Trainingsbetrieb aus.

Es war bis auf Weiteres das letzte Spiel für den Handball-Oberligisten HSG Völklingen. Er verlor am Sonntag sein Heimspiel in der Hermann-Neuberger-Halle gegen die SF Budenheim mit 21:27 (7:14). Jetzt folgt eine Zwangspause. Nicht nur das für diesen Samstag anstehende Saarpfalz-Derby beim Tabellenführer SV Zweibrücken wurde wegen der Corona-Krise abgesetzt. „Der gesamte Spielbetrieb des deutschen Handballs soll bis mindestens zum 19. April auf allen Ebenen ausgesetzt werden“, teilte der Deutsche Handball-Bund mit.

Die Niederlage am Sonntag ist größtenteils Lukas Nagel zu verdanken. Der Budenheimer hat die Gastgeber mächtig ins Schwitzen gebracht. Der Torjäger des Tabellendritten war nicht zu halten. Nagel traf zehn Mal – allesamt Treffer aus dem Feld heraus. Er hatte damit einen Löwenanteil daran, dass die Gastgeber vor knapp 80 Zuschauern in der Hermann-Neuberger-Halle mit 21:27 den Kürzeren zogen.

„Lukas Nagel war einfach bärenstark und hat aus allen Lagen getroffen“, erklärte HSG-Co-Trainer Alexander Hewener. Er wird zur kommenden Saison Nachfolger von Trainer Claude Dolic (wir berichteten). Zudem hakte es bei der HSG Völklingen in der Offensive. „Bei unseren schnellen Angriffen kam oft der letzte Ball nicht an“, analysierte der 34-Jährige. Und so war schon nach wenigen Minuten klar, dass in dieser Begegnung wohl die favorisierten Gäste als Sieger vom Feld gehen würden. Als Cheftrainer Dolic nach zehneinhalb Minuten seine erste Auszeit nahm, hatten die Budenheimer gerade durch Nagel zum 7:2 getroffen. Bis zur Pause bauten die Gäste ihre Führung auf sieben Treffer aus.