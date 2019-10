FCS-Trainer Dirk Lottner macht sich Gedanken über die Aufstellung des SC Freiburg II an diesem Samstag. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken hat Pokal-Auftritt abgehakt und tritt an diesem Samstag bei Freiburg II an.

An diesem Samstag heißt die Fußball-Hauptstadt Deutschlands eindeutig Freiburg. Um 15.30 Uhr steigt im Schwarzwaldstadion das vor der Runde so doch unerwartete Spitzenspiel der Bundesliga zwischen den Breisgauern und Borussia Dormund. Und 90 Minuten früher ist mit dem 1. FC Saarbrücken der Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Südwest zu Gast im kaum zwei Kilometer entfernten Möslestadion bei der Freiburger U23. „Das Nachwuchsleistungzentrum des SC Freiburg ist eines der besten in Deutschland“, lobt FCS-Trainer Dirk Lottner: „Das sind nicht nur durchschnittliche junge Spieler, sondern fast ausnahmslos welche, die ihren Weg gehen werden.“