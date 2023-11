Heher-Herbst-Cup Die Elite des Sackloch-Sports warf in Göttelborn um die Wette

96 Männer und Frauen ließen am Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr die Säcke in der Göttelborner Schulturnhalle fliegen. Der SV Göttelborn lud zum Heher-Herbst-Cup ein, und die Crème de la Crème des Sackloch-Sports kam aus ganz Deutschland, Luxemburg, Holland und den USA. Aus einer Entfernung von 8,23 Meter werfen abwechselt zwei Gegner vier kleine Säcke auf ein Brett mit einem Loch in der Mitte. Wer das Loch trifft, bekommt drei Punkte, liegt ein Sack nur auf dem Brett, gibt es einen Punkt. Wer zuerst 21 Punkte hat, gewinnt.