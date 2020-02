Crossmeisterschaft in Saarbrücken : „Bergab über die Wiese ist es richtig matschig“

SAARBRÜCKEN Die Crossmeisterschaft des Kreises Saarbrücken/Saarpfalz lockt 155 Läufer an. Ausrichter waren der TBS Saarbrücken und die LSG Saarbrücken-Sulzbachtal.

„Vielleicht gönne ich mir später als Belohnung noch ein Stück Kuchen“, verriet Lisa-Maria Kipper, nachdem sie bei den Kreismeisterschaften im Crosslauf die beste Figur abgegeben hatte. Die 31-Jährige von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal hatte im Frauen-Rennen auf und um den Sportplatz am Waldhaus in Saarbrücken die schnellsten Beine. Sie sicherte sich nach 3240 Metern in 13:42 Minuten den Sieg.

Bei den Männern hatte Florian Lauck von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal, die in Zusammenarbeit mit dem TBS Saarbrücken als Ausrichter fungierte, auf der 5400 Meter langen Strecke die Nase vorne. Er gewann in 18:01 Minuten vor dem ebenfalls außer Wertung laufenden Thomas Huckert von den LTF Elversberg, der 18:33 Minuten benötigte. Lauck gewann mit der Taktik, das Feld nach und nach von hinten aufzurollen. „Bei Crossläufen halte ich mich anfangs immer mal gerne etwas mehr zurück. Da geht es ja eher um den Platz als um die Zeit“, erklärte Lauck.

An diesem Tag ging es für Lauck vor allem auch „um den Trainingszweck. Es finden ja die Saarlandmeisterschaften im Crosslauf statt. Nachdem ich im vergangenen Herbst eine längere Pause eingelegt hatte, bin ich jetzt erst seit zwei, drei Wochen wieder richtig im Training – dafür lief es heute wirklich gut“, ergänzte der Sieger. Was bei den saarländischen Crosslauf-Titelkämpfen an diesem Samstag, 8. Februar, in Perl für ihn diesmal drin ist? „Allzu lange bin ich ja noch nicht wieder im Training – also lasse ich das einfach mal auf mich zukommen“, blickt der Vorjahresdritte verhalten voraus.