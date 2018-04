Die Bayern wollen gewinnen, aber noch nicht feiern

„Wir fahren nach Augsburg, um das Spiel zu gewinnen. Das kann ich frei von der Leber weg sagen, dass das unsere Intention ist. Und wenn wir gewinnen, wären wir auch deutscher Meister. Feiern können wir, wenn die Saison zu Ende ist. Man weiß nicht, ob wir dann noch Aufgaben in Pokal oder Champions League haben“, sagt Heynckes.

In Augsburg muss der 72 Jahre alte Trainer auf David Alaba (Rückenprobleme) und Arturo Vidal (Kniereizung) verzichten. Thiago, der beim 2:1 gegen Sevilla einen Schlag auf das Knie bekam, soll ebenso einsatzbereit nach Augsburg fahren wir der in Spanien verletzt ausgewechselte Juan Bernat. Das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Sevilla am kommenden Mittwoch wird Heynckes bei seiner Aufstellung berücksichtigen.