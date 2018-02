Die Bayern sind so gut wie weiter

Der FC Bayern ist dank seiner Torjäger Thomas Müller und Robert Lewandowski auch in Europa nicht zu stoppen. Der Bundesliga-Dominator setzte gestern im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League gegen Besiktas Istanbul ein dickes Ausrufezeichen. Der Rekordmeister hat nach dem klaren 5:0 (1:0) und einer eindrucksvollen Vorstellung allerbeste Aussichten, zum siebten Mal in Folge die Runde der letzten Acht in der Königsklasse zu erreichen – auch wenn am 14. März im Rückspiel noch die „Hölle am Bosporus“ wartet.

Müller stellte beim 20. Erfolg der Münchner aus den letzten 21 Heimspielen in der Königsklasse die Weichen auf Sieg. Der Weltmeister erzielte bei eisigen Temperaturen vor 70 000 Zuschauern kurz vor der Pause (43.) die wichtige Führung. In der 66. Minute gelang ihm das 3:0. Dazwischen hatte Kingsley Coman auf 2:0 (52.) erhöht. Lewandowski (79., 88.) stockte das Ergebnis in der Schlussphase weiter auf.

Die Bayern spielten schon ab der 16. Minute in Überzahl. Domagoj Vida sah nach einer Notbremse gegen Lewandowski vom rumänischen Schiedsrichter Ovidiu Hategan zurecht die Rote Karte.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes verzichtete zunächst auf seine beiden Superstars Franck Ribery und Arjen Robben. Die Münchner begannen überlegen, aber waren zunächst nicht zwingend. Erst nach dem Platzverweis änderte sich das Geschehen. James, David Alaba und Mats Hummels vergaben gute Möglichkeiten. Der türkische Meister zog sich nun ganz weit zurück und lauerte auf Fehler der Bayern. Die blieben auch nicht aus. Überhaupt machte die Bayern-Defensive hin und wieder einen unsicheren Eindruck. Doch Vagner Love (19.) und Ricardo Quaresma, der an Sven Ulreich scheiterte (39.), konnten die Patzer der Münchner nicht ausnutzen. Müller zeigte den Gästen, wie es geht: Nach Vorarbeit von Coman war er aus kurzer Distanz zur Stelle.

Nach dem Wechsel verpasste zunächst Lewandowski mit einem Freistoß an den Pfosten das 2:0 (49.). Die Bayern dominierten in der Folge nach Belieben und schossen sich sogar noch zum Kantersieg.