SVE erwischt machbares Los DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken muss gegen Traditionsklub ran

Der letztjährige Halbfinalist 1. FC Saarbrücken startet im DFB-Pokal in der kommenden Saison im Ludwigspark gegen den Traditionsklub 1. FC Nürnberg aus der 2. Liga. Amateurklub VfV 06 Hildesheim darf sich auf die SV Elversberg freuen. Das ergab die Auslosung der ersten DFB-Pokal-Runde am Samstag, 1. Juni, in Dortmund. Der VfV 06 Borussia Hildesheim spielt in der Oberliga Niedersachsen.