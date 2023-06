Kevin Trapp Torhüter aus Merzig kämpft heute für Eintracht Frankfurt um den DFB-Pokal

Den DFB-Pokalerfolg 2018 von Eintracht Frankfurt verfolgte Kevin Trapp nur am Fernseher. Denn erst wenige Wochen später kehrte er damals von Paris St. Germain an den Main zurück. Nun will auch der Torwart aus Rimlingen erstmals die goldene Trophäe in den Händen halten, erstmals eine große Siegesfeier erleben. Wie nach dem ebenso dramatischen wie sensationellen Triumph in der Europa League vor einem Jahr.