SV Elversberg, 1. FC Saarbrücken, FC Homburg DFB-Pokal-Auslosung – welche Traumlose die Saar-Klubs erwarten könnten

Die Saison 2022/23 ist erst seit einigen Wochen Geschichte, da wirft die neue Spielzeit für die drei Spitzenvereine SV Elversberg, 1. FC Saarbrücken und FC 08 Homburg bereits ihren Schatten voraus. Während sich die Spieler aller Vereine derzeit noch allesamt im Urlaub befinden, steht an diesem Sonntag (ab 17.10 Uhr, live im ZDF) im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals an. 64 Vereine aus fünf unterschiedlichen Spielklassen gehen dabei an den Start.