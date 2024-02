FCS trifft im DFB-Pokal auf Gladbach Patrick Herrmann über seine Saarland-Rückkehr: „Hätte 100 Karten genommen“

Interview | Saarbrücken · Sein halbes Leben ist der Saarländer jetzt schon ein Borusse. An diesem Mittwoch ist er mit Gladbach im Pokal-Viertelfinale zurück in der alten Heimat. Was er von dem Spiel erwartet und welche besonderen Erinnerungen er mit Saarbrücken verknüpft, hat er uns im Interview verraten.

06.02.2024 , 18:52 Uhr

Patrick Herrmann war mit Borussia Mönchengladbach im Juli 2023 für ein Testspiel in Saarbrücken zu Gast (2:1). Jetzt ist der Uchtelfanger wieder hier – für das Viertelfinale im DFB-Pokal. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland/IMAGO/Sebastian Bach

Von Hannah Gobrecht und Jannik Sorgatz

2008 verließ Patrick Herrmann den 1. FC Saarbrücken, um die Fußball-Welt zu erobern. Seitdem spielt der Uchtelfanger (32) für Borussia Mönchengladbach. An diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ist er mit seiner Borussia in der alten Heimat zu Gast, für das Viertelfinale im DFB-Pokal. Im Interview spricht Herrmann darüber und über das nahende Karriereende.