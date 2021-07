Frauenfußball : DFB-Pokal-Knaller zwischen Riegelsberg und Elversberg

Die Frauen der SV Elversberg treffen im DFB-Pokal auf den 1. FC Riegelsberg. Foto: Andreas Schlichter

Frankfurt Spannendes Saar-Derby in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen: Die Fußballerinnen der SV Elversberg, gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen, treten beim Regionalliga-Titelkandidaten 1. FC Riegelsberg an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Das ergab die Auslosung am Dienstag in der Zentrale des DFB in Frankfurt, die wegen technischer Schwierigkeiten bei der geplanten Live-Übertragung mit mehr als 30 Minuten Verspätung begann. Die Partie findet am 21. oder 22. August statt.

Der 1. FC Riegelsberg gilt nach der Verpflichtung der ehemaligen Zweitliga-Torschützenkönigin Jacqueline de Backer (früher 1. FC Saarbrücken) als einer der Titel-Anwärter in der Regionalliga Südwest. Weil der Saarlandpokal nicht ausgespielt werden konnte, hatte sich der Saarländische Fußballverband für ein Losverfahren zur Ermittlung des Pokal-Teilnehmers entschieden. Hier hatten die Riegelsbergerinnen das Glück auf ihrer Seite.