DFB-Pokal der Frauen : SV Elversberg zieht das Hammerlos Bayern München

Elversberg Frauen-Zweitligist empfängt im Pokal deutschen Meister.

Die Fußballerinnen der SV Elversberg sind in der 2. Liga angekommen – das bewies der Aufsteiger am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen die SG Andernach. Der erste Punkt im zweiten Saisonspiel nach dem 0:5 zum Auftakt bei Bundesliga-Absteiger SV Meppen zeigte, „dass wir durchaus mithalten können“, sagte ein nicht unzufriedener SVE-Trainer Kai Klankert nach dem Spiel.

Junge Spielerinnen weiterentwickeln, sich mit stärkeren Teams messen – das ist der Plan, den sich das Frauenfußball-Projekt der SV Elversberg und des SV Göttelborn vor drei Jahren auf die Fahne geschrieben hat. Gelegenheit dazu gibt es nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga reichlich – und demnächst auch im DFB-Pokal. Dort trifft die SVE in der 2. Runde am Wochenende 25./26. September auf den deutschen Meister FC Bayern München. Das ergab die Auslosung am Montag. Die SVE hatte in Runde eins mit 5:0 gegen Regionalligist 1. FC Riegelsberg gewonnen.