U16 mit 2:2 gegen Frankreich Auftakt in die Saar-Testspielwoche: Deutsche Junioren mit Remis in Dillingen

Die deutsche U16-Fußball-Nationalmannschaft hat am Donnerstag im Dillinger Parkstadion einen starken Auftakt in ihre Testspielwoche im Saarland hingelegt. Gegen Frankreich gelang dem Team um den saarländischen Innenverteidiger Tyler Meiser ein 2:2. Der 16-jährige Illinger, der seit dem Jahr 2020 für Borussia Dortmund spielt und dort bereits in der U19 eingesetzt wird, war maßgeblich am 2:1-Führungstreffer der Deutschen (75. Minute) beteiligt: Nach einem Eckball zog Meiser aus zehn Metern per Direktabnahme ab, doch sein Schuss wurde von seinem eigenen Mitspieler Taycan Etcibasi (FC Schalke 04) geblockt. Der Ball sprang genau vor die Füße von Cenny Neumann (RB Leipzig), der zum 2:1 abstaubte.