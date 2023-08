Brite Vernon siegt Mitfavorit Politt punktet beim Prolog der Deutschland-Tour in St. Wendel

Seine Team-Kollegen legten jedenfalls mit Vollgas los. Haller setzte mit 2:29,030 Minuten gleich mal eine Bestzeit. „Es war klar, dass da noch ein paar Bretter kommen, die mich ablösen werden“, meinte der 32-Jährige nach getaner Arbeit. Und die erste Wachablösung übernahm dann Hallers irischer Teamkollege Sam Bennett. Trotz kurzer Strecke hatte es der sportliche Auftakt in sich. „Der Prolog ist nicht so einfach, er fühlt sich an wie ein langer Sprint. Ich werde fahren und dann sehen wir, was dabei herauskommt“, lautete Maximilian Schachmanns Plan. Direkt an der Strecke stiegen von Fahrer zu Fahrer sowohl Stimmung als auch Spannung. Und dann war Politt selbst an der Reihe.