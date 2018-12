später lesen Hockey-WM Hockey-Männer feiern Pflichtsieg zum WM-Auftakt Teilen

Mit Geduld und einem Geistesblitz von Marco Miltkau das Pflichtprogramm erfüllt: Die deutschen Hockey-Männer sind am Samstag mit einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen Pakistan in die Weltmeisterschaft in Indien gestartet. sid