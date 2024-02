Mit Patrick Franziska Deutsches Tischtennis-Team schafft Olympia-Qualifikation

Bei der WM in Busan spielen die Deutschen am Freitag in der Runde der besten Acht gegen Taiwan. Die Asiaten besiegten den Europameister Schweden im Achtelfinale mit 3:2. „Taiwan wird als sehr gefährlich eingeschätzt. Keiner will gegen sie spielen“, sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf. „Die stehen in der Rangliste viel zu weit hinten für das, was sie können. Eigentlich gehören sie zu den Top-Vier der Welt.“