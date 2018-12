AIljona Savchenko und Bruno Massot hatten die Hoffnung auf Gold schon aufgegeben. Doch dann schrieben sie Geschichte. Mit der vielleicht besten Paarlauf-Kür, die je im Eiskunstlauf gelaufen wurde. 280 Sekunden stand bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Zeit still.

Nach dem Kurzprogramm, früher Pflicht genannt, waren die gebürtige Ukrainerin und der gebürtige Franzose Vierte. Der Rückstand auf die führenden Chinesen Sui Wenjing und Han Cong betrug über fünf Punkte, der Olympiasieg schien weit entfernt. Und dann brillierten Savchenko/Massot mit einer fehlerfreien Kür von 159,31 Punkten. Die Konkurrenz zeigte Schwächen, mit einem halben Punkt Vorsprung holten sich die beiden Deutschen wie einen Monat später auch bei der WM die Goldmedaille. Danach weinten beide, sogar im Publikum sollen bei ihrer Kür Tränen zu sehen gewesen sein. Der Punkte-Weltrekord von 235,90 führte zum ersten deutschen Olympiasieg im Eiskunstlauf seit 1952.

Es war einer der großen Höhepunkte der insgesamt 102 Wettkämpfe vom 9. bis zum 25. Februar, bei denen rund 2900 Olympioniken aus 93 Ländern sich in 15 Disziplinen maßen. Die Winterspiele entwickelten sich aus deutscher Sicht zu Rekordspielen. Nach dem Desaster der Winterspiele von Sotschi 2014, als die schwarz-rot-goldene Mannschaft nur 19 Medaillen holte und auf Platz sechs des Medaillenspiegels abrutschte, feierten Sportler und Zuschauer in Pyeongchang 31 Mal Edelmetall. 14 Goldmedaillen, zehn Silbermedaillen und sieben Mal Bronze sorgten für das beste deutsche Abschneiden seit der Wiedervereinigung. Deutschland gehört wieder zu den führenden Wintersport-Nationen. Und nur durch den Sieg von Langlauf-Legende Marit Björgen landete am Ende Norwegen als Sieger im Medaillenspiegel hauchdünn vor Deutschland. Die Norweger hatten übrigens schon kurz vor den Spielen für Aufsehen gesorgt, als sie 6000 Dosen Asthmamittel für 121 Athleten auf die lange Reise mitnahmen.

Für besonders viel Begeisterung sorgte im Reigen der deutschen Jubelmeldungen Biathletin Laura Dahlmeier. Ihre zwei Goldmedaillen und einmal Bronze waren nach einer schwierigen Saison nicht unbedingt zu erwarten. Ähnlich war es bei Arnd Peiffer (Gold) und Simon Schempp (Silber). Erfolgreich waren neben den Skijägern vor allem die Athleten im Eiskanal, die Skispringer und die Kombinierer. Die alpinen Skifahrer um Kitzbühel-Sensationssieger Thomas Dreßen und Viktoria Rebensburg gingen leer aus, sie stecken genau wie die Langläufer und die Eisschnellläufer in einer Krise, aus der sie wie nach Sotschi 2014 die Bobfahrer und Biathleten herausfinden müssen. Nachholbedarf hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei Trendsportarten wie Snowboard, Slopestyle, Big Air, Halfpipe oder Buckelpiste. Hier fehlt es auch an Infrastruktur und Trainingsstätten.

Auf die Nordischen Kombinierer trifft das nicht zu. Das „Team der Superlative“, wie Bundestrainer Hermann Weinbuch es nannte, gewann Gold in allen drei Wettbewerben. Von der Großschanze demütigten Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle die Konkurrenz sogar mit einem Dreifach-Sieg. So erwies es sich auch als gutes Omen, dass Frenzel bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen durfte.

Auch in der Eisrinne lief es wie geschmiert, die Rodler und Bobs holten in vier Wettbewerben sechs Medaillen. Nur einer enttäuschte: Mit Felix Loch patzte im Einzelrennen ausgerechnet der prominenteste Hoffnungsträger und Favorit, der Sohn von Erfolgs-Bundestrainer Norbert Loch ging leer aus. Während das starke Abschneiden im Eiskanal zu erwarten war, überraschten die deutschen Adler positiv. Skispringer Andreas Wellinger wuchsen Flügel, er gewann Gold und Silber, riss die Mannschaft mit und führte sie zu Team-Silber.

Abseits der Pisten und Hallen sorgten die deutschen Sportler mit einem sympathischen Auftreten für gute Laune, der Goldrausch führte mehr als einmal zur Verlängerung der Sperrstunde im deutschen Haus. Die Südkoreaner präsentierten sich sowieso als Meister der Organisation. Gegen große Kälte und heftigen Wind bei manchen Wettbewerben hatten aber auch die technikverrückten Asiaten keine Chance.

Am Ende des 17-tägigen Spektakels fehlte bei der Abschlussfeier nach zwei Dopingfällen nur die russische Fahne. Russland fehlte wegen des Skandals um das Staatsdoping offiziell. Es durften aber 168 Sportler auf Einladung des IOC als „Olympische Athleten aus Russland“ starten – allerdings ohne Flagge, ohne Hymne und ohne die übliche nationale Kleidung.

Für Deutschland trug bei der Abschlussfeier Christian Ehrhoff die Fahne. Der Eishockeyspieler und seine Mannschaftskollegen hatten für ein Wintermärchen gesorgt und denkwürdige Momente produziert. Nach den beiden sensationellen 4:3-Siegen im Viertelfinale gegen Weltmeister Schweden und im Halbfinale gegen Rekord-Olympiasieger Kanada übertraf die Mannschaft um Kapitän Marcel Goc die bislang besten Olympia-Ergebnisse: 1932 und 1976 hatte Deutschland jeweils Bronze gewonnen. Am Ende verlor Deutschland beim größten Erfolg seiner Eishockey-Geschichte das olympische Finale gegen Russland mit 2:3. Bei einer 3:2-Führung fehlten in einem spektakulären Schlussdrittel noch 55 Sekunden zur Sensation gegen Russland. In der Verlängerung musste Patrick Reimer auf die Strafbank. Der Favorit schlug in Überzahl eiskalt zu und gewann mit 4:3 (0:1, 1:0, 2:2) in der Verlängerung. Unter dem Strich bleiben trotzdem eine große Eishockey-Begeisterung und historische Momente in diesem Februar 2018.

Historisch waren die Spiele auch für Gastgeber Südkorea. Nachdem die Spannungen über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm bis kurz vor den Spielen die Themenlage diktierten, machte der gemeinsame Auftritt der koreanischen Athleten bei der Abschlussfeier Hoffnung für eine friedliche Zukunft mit Abrüstung. Neben der Schwester von Diktator Kim-Jong Un waren auch kuriose nordkoreanische „Fans“ bei den Spielen des gemeinsamen Frauen-Eishockeyteams in der Halle. Die ausnahmslos jungen Frauen ließen die Besucher mit perfekt choreografierten Sing- und Klatscheinlagen staunen. Und während 2022 die Winterspiele in Peking stattfinden, planen die Koreaner eine gemeinsame Bewerbung als Gastgeber der Sommerspiele 2032. Olympia als Friedenss­tifter – kann es einen schöneren Abschluss für eine Olympia-Bilanz geben? Wie sagte Lee Hee Beom, der Chef des Organisationskomitees, hoffnungsvoll: „Der Samen des Friedens, der in Pyeongchang gesät wurde, wird zu einem prächtigen Baum heranwachsen.“