Deutsche U21 dominiert Iren beim 6:0 nach Belieben

Die deutschen U21-Fußballer haben mit einem verdienten Sieg bei Verfolger Irland endgültig Kurs auf die EM-Endrunde 2019 genommen. Im wichtigen Qualifikationsspiel gegen den härtesten Konkurrenten setzte sich der DFB-Nachwuchs am Dienstag in Dublin 6:0 (2:0) durch. Aaron Seydel (6. Minute), Dreifach-Torschütze Cedric Teuchert (22./Foulelfmeter/66./73./Foulelfmeter) und Suat Serdar (83./Foulelfmeter/86.) erzielten vor 2325 Zuschauern die Treffer für die überlegene Mannschaft von Stefan Kuntz, die Irland die komplette Spielzeit dominierte und nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. "Nach vorne haben wir gut gespielt, hinten standen wir super", sagte Marcus Sorg. Der Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw fügte mit Blick auf die A-Nationalelf zufrieden an: "Wir sind im Nachwuchs immer noch gut aufgestellt."

Damit baute die DFB-Auswahl in der Quali-Gruppe ihren Vorsprung auf Irland auf fünf Zähler aus. Ebenfalls fünf Punkte hinter dem DFB-Team liegt Norwegen, das Aserbaidschan 3:1 besiegte. Im Oktober folgen für Kuntz und sein Team die finalen Qualifikations-Heimspiele gegen Norwegen und Irland. Der Gruppensieger fährt sicher zur EM 2019 in Italien und San Marino, die vier besten Zweiten ermitteln die letzten zwei Teilnehmer.