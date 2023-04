Zweiter Wettkampf in der Deutschen Turn-Liga TG Saar muss sich bei Topfavorit Wetzgau beweisen

Vor einer Woche nahmen sie noch an der EM in Antalya teil – an diesem Samstag steht für sie die Turn-Bundesliga an: Der italienische Mannschafts-Europameister Matteo Levantesi, der Franzose Benjamin Osberger (EM-Fünfter am Boden) und Artur Avetisyan aus Armenien (EM-Siebter an den Ringen) tragen dann wieder das Trikot der TG Saar. Ab 17 Uhr sind die Saarländer beim TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau zu Gast.