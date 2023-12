Turnen Die TG Saar schnappt sich in Neu-Ulm Bronze

Die besondere Reihenfolge der Geräte machte den Saarländern etwas zu schaffen: Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Bundesliga-Wettkampf ändert sich diese im „kleinen Finale“, um den parallel laufenden Ablauf des „großen Finales“ um die deutsche Meisterschaft nicht zu stören: Die beiden Halbzeiten wurden quasi en bloc getauscht, zuerst ging es an den Sprung, dann Barren und Reck und nach der Pause an Boden, Pauschenpferd und Ringe. Statt dass sich die TG gleich ein Punktepolster hätte aufbauen können, ging es zunächst an die Geräte, die den Vinnhorster mehr liegen. Nach dem 5:2 beim Sprung folgte aus TG-Sicht ein deutliches 0:11 am Barren, das die Saarländer mit einem etwas überraschenden 9:1 am Reck zum 14:14-Pausenstand ausgleichen konnten.