Die deutschen Handballerinnen sind bei der EM in Frankreich mit dem erhofften Sieg in die Hauptrunde gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Freitagabend mit 29:23 (17:9) gegen den weiterhin punktlosen EM-Elften Spanien durch und besitzt mit nun 4:2 Zählern gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.