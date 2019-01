Am Samstag hatte Friedrich seinen vierten EM-Triumph im Zweier geholt, Olympiasiegerin Mariama Jamanka wurde zum zweiten Mal Europameisterin. Bei den Rodlern enttäuschten Felix Loch als Neunter und Kollegen beim Weltcup in Sigulda (Lettland) zwei Wochen vor der Heim-WM in Winterberg.