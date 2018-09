später lesen Sieg in Estland Deutsche Basketballer kurz vor der WM-Qualifikation Teilen

Angeführt von Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer mit einer Gala-Vorstellung den nächsten großen Schritt zur WM 2019 in China gemacht. Das Team um den NBA-Profi der Oklahoma City Thunder wahrte am Donnerstagabend durch das 86:43 (49:24) in Estland seine perfekte Bilanz und feierte den siebten Sieg im siebten Qualifikationsspiel. dpa