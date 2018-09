später lesen Basketball-WM-Qualifikation Deutsches Team schafft die WM-Qualifikation Teilen

Die deutschen Basketballer haben vorzeitig das Ticket für die WM 2019 in China geholt und kehren nach neun Jahren auf die große Bühne zurück. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder gewann in Leipzig nach einer eindrucksvollen Aufholjagd und einer Verlängerung 112:98 (92:92, 35:54) gegen Israel und schaffte durch seinen achten Sieg im achten Qualifikationsspiel den Sprung zur Endrunde, die vom 31. August bis 15. September in China ausgetragen wird. sid