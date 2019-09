Fußball-Verbandsliga : Derbyzeit in Ballweiler und Jägersburg

OSTSAARKREIS In der Fußball-Verbandsliga empfängt am Samstag die SG Ballweiler Spitzenreiter Bliesmengen zum Derby. Ballweiler muss fast schon gewinnen, soll der Meisterschaftszug nicht ohne sie abfahren. Jägersburg empfängt Limbach.

Eigentlich steckt die Saison in der Fußball-Verbandsliga Nordost noch in der Anfangsphase. Allerdings haben der SV Bliesmengen-Bolchen (15 Punkte) sowie die SG Marpingen-Urexweiler (13 Zähler) durch ihren starken Start einige ambitionierte Mannschaften bereits gehörig unter Druck gesetzt. So muss bereits jetzt der Tabellenachte SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim (sieben Punkte) aufpassen, nicht vorzeitig den Anschluss an die Tabellenspitze zu verpassen. Verliert die Elf von Trainer Peter Rubeck am Sonntag um 14.30 Uhr in Ballweiler das Kreis-Derby gegen Mengen und bezwingt eine halbe Stunde später auch Marpingen-Urexweiler den SV Schwarzenbach, würde der Weg nach oben für die SG endlos weit erscheinen.