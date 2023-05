Frauenfußball Frauen-Derby zwischen FCS und SVE endet 1:1

Saarbrücken · Das Spitzenspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg endete am Sonntag 1:1 (0:1). Michelle Reifenberg hatte die SVE im Stadion Kieselhumes in Führung gebracht (12.

07.05.2023, 17:17 Uhr

Von red