Ringen : Siege für KV Riegelsberg und KSV Köllerbach

Heusweiler KV Riegelsberg und KSV Köllerbach – so heißen die Sieger der Saar-Derbys in der Ringer-Bundesliga vom Samstag. Im Duell zweier von Verletzungssorgen geplagten Mannschaften setzte sich Riegelsberg in Heusweiler mit 17:9 durch, schaffte damit die Revanche für die 13:17-Heimpleite. Beim ACH besonders vermisst wird Gennadij Cudinovic, der sich einen Mittelhandbruch zugezogen hat.

