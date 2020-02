2. Volleyball-Bundesliga : TV Holz steckt in einer „misslichen Lage“

Holz Der Volleyball-Zweitligist hat die dritte Niederlage in Folge kassiert. Auch beim 0:3 beim SV Lohhof hat es nicht zu einem Satzgewinn gereicht.

20:25, 21:25 und 22:25 hieß es am Sonntag in der Sporthalle der Oberschule Unterschleißheim knapp 20 Kilometer nördlich von München, wo der SV Lohhof seine Partien austrägt. Der Spielverlauf glich dem der meisten Niederlagen des TV Holz in dieser Saison: Die Saarländerinnen gerieten früh in Rückstand, hielten das Spiel dann halbwegs ausgeglichen, ohne aber den Abstand nennenswert verkürzen zu können – und gingen am Ende leer aus.