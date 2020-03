2. Volleyball-Liga : Dem TV Holz gelingt der Befreiungsschlag

Caroline Grund und Julie Teso vom TV Holz strecken die Arme, um den Schlag von Yva Cesar vom TV Waldgirmes (von rechts) zu blocken. Die Holzerinnen setzten sich in der Multifunktionshalle der Saarbrücker Sportschule im Duell mit dem direkten Verfolger mit 3:1 durch. Foto: Thomas Wieck

Holz/Saarbrücken Nach einer Durststrecke mit drei 0:3-Niederlagen in Folge hat Volleyball-Zweitligist TV Holz einen wichtigen Sieg eingefahren – und damit Verfolger TV Waldgirmes in Schach gehalten.

Mannschaftssitzung. Intensives Training. Fokus auf das Wesentliche. Wunsch nach Emotionen. Die Liste der Maßnahmen, die der TV Holz ergriffen hat, um aus dem Tief herauszukommen, ließe sich fortsetzen. Von seinen fünf Spielen seit Januar verlor der Volleyball-Zweitligist vier – drei davon glatt mit 0:3. Die Konkurrenz im Abstiegskampf rückte zum Tabellenneunten auf. Die Lage wurde von Spieltag zu Spieltag ungemütlicher. Jetzt ist den Holzerinnen mit dem 3:1-Sieg am Sonntag in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken gegen Verfolger TV Waldgirmes der Befreiungsschlag gelungen. „Was die Tabelle angeht, war das auf jeden Fall eine große Erleichterung. Wir konnten wir den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern, so dass wir da nicht noch irgendwie abrutschen“, sagte Julie Teso.

Im Duell mit dem Tabellennachbarn waren die Gastgeberinnen von Anfang an hellwach, gaben den Ton an. „Wir sind super gut in das Spiel gestartet. Die taktischen Vorgaben, die wir uns vorgenommen hatten, haben die Spielerinnen super umgesetzt“, lobte Trainer Patrick Fielker. Was in den vergangenen Spielen nie dauerhaft geklappt hat, ging seiner Mannschaft vor 110 Zuschauern zu Beginn wie selbstverständlich von der Hand: Sie stellte den gegnerischen Block vor wechselnde Aufgaben, hielt ihn in Bewegung und war in den eigenen Angriffen nur schwer berechenbar. Die 1:0-Führung nach dem 25:19 im ersten Satz war der Arbeit verdienter Lohn.

Die Holzer Zuspielerin Teso erklärte: „Ich denke, dass wir bis auf den zweiten Satz durchweg eine konstante Leistung gezeigt haben.“ Im zweiten Durchgang schlich sich bei ihrer Mannschaft der Schlendrian ein. Gerade bei eigener Angabe schenkten die Gastgeberinnen zu viele Punkte her. „Wir haben ein bisschen unseren Plan verloren und den Satz auch zurecht verloren“, erklärte Fielker mit Blick auf das 18:25.

Gegen einen Gegner, der dem TV Holz in der Vergangenheit gut gelegen hatte, blieb die in Satz zwei die einzige Schwächephase. Die Gastgeberinnen profitierten aber auch vom Pech der starken Gäste-Zuspielerin Christine Glaab, die sich Anfang des dritten Satzes am Fuß verletzte und nicht mehr mitwirken konnte. Angetrieben von der Kulisse, die „wirklich viel bringt, wenn man merkt, dass die Leute hinter einem stehen“, wie Teso feststellte, sicherte sich der TV Holz die Sätze drei und vier mit 25:20 und 25:23 – und damit den siebten Saisonsieg.