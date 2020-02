Basketball-Oberliga : Für TuS Herrensohr ist jeder Sieg wichtig

Herrensohr Der im Abstiegskampf steckende Basketball-Oberligist hat das Kellerduell im Sportzentrum Dudweiler gegen den Tabellenletzten TV Illingen mit 79:73 gewonnen. Am Sonntag steht das Stadtderby beim TBS Saarbrücken an.

Der Basketball-Oberligist TuS Herrensohr hätte im Saarderby gegen den Tabellenletzten TV Illingen beinahe in die Röhre geschaut. Nach der 70:78-Niederlage bei MJC Trier am Spieltag zuvor waren die Herrensohrer vor eigener Kulisse auf Wiedergutmachung aus – aber fast wurde daraus nichts. Sie verspielten einen 15-Punkte-Vorsprung, bewahrten in der hektischen Schlussphase im Sportzentrum Dudweiler aber dann einen kühlen Kopf. Der Tabelleneunte und Drittletzte setzte sich im Kellerduell schließlich doch noch mit 79:73 (50:50) durch.

Vor knapp 250 Zuschauern feierte Benjamin Reinhard nach zwölf Wochen Pause seine Rückkehr. Im vergangenen November hatte sich der Aufbauspieler des TuS Herrensohr bei der 68:71-Auswärtsniederlage gegen den ASC Theresianum Mainz II einen Bänderriss am linken Fuß zugezogen. „Ich fühle mich richtig gut“, erklärte Reinhard nach dem Saarderby am vergangenen Sonntag gegen den TV Illingen: „Ich trainiere seit drei Wochen wieder mit der Mannschaft und habe dort direkt Gas gegeben. Außerdem habe ich noch zusätzlich einige Laufeinheiten absolviert.“ Er erwischte bei seiner Rückkehr mit seiner Mannschaft aber keinen guten Start in die Partie. Die Gastgeber gerieten in Rückstand. „Wir sind schlecht gestartet. Die Gegenspieler kamen aus der Distanz immer frei zum Abschluss“, kritisiert Reinhard: „Die Mannschaft war nicht wach, die Intensität hat gefehlt. Wir waren immer einen Schritt zu spät.“