Der Spielfilm zur FCS-Sensation : Ein Drama über 120 Minuten und noch ein bisschen mehr

Völklingen Der Spielfilm zur Saarbrücker Pokal-Sensation: Uaferro fällt vorerst aus, Comeback von Jacob, Debüt von Andrist – und ein unfassbares Elfmeterschießen.

16. Minute: Schock für den FCS: Innenverteidiger Boné Uaferro bleibt liegen, muss ausgewechselt werden. Die erste Diagnose: Zerrung im Oberschenkel. Ein Einsatz am Samstag in Walldorf dürfte ausgeschlossen sein. Zurück zum Spiel: „Ich habe lange überlegt, wie wir reagieren“, sagt Kwasniok später: „Ich habe mich dafür entschieden, Steven Zellner nach hinten zu ziehen und dafür Kianz Froese zu bringen.“ Dieser Schachzug sollte aufgehen.

31. Minute: Tor für den 1. FC Saarbrücken – der Glaube an die Sensation lebt. Ausgerechnet der gerade erst eingewechselte Ex-Düsseldorfer Kianz Froese bereitet mit starkem Tempo und Zug zum Tor vor, Tobias Jänicke stürmt – wie von Kwasniok geplant – von links herein und vollendet mit rechts. Die FCS-Anhänger im Hermann-Neuberger-Stadion rasten erstmals aus.

98. Minute: Golley flankt, und Topstürmer Jacob fliegt mit dem Kopf in den Ball, der streicht um Zentimeter am 2:1 vorbei ins Aus. Hinter Jacob war auch Fanol Perdedaj in noch besserer Position eingelaufen, kommt aber auch nicht heran.

Das Elfmeterschießen: Zellner ist der erste Schütze, eigentlich ein sicherer, aber er scheitert an Kastenmeier. Ein Dämpfer für die Hoffnungen auf die Sensation, zumal Kaan Ayhan danach für die Fortuna trifft: 1:2. Jacob tritt an und verwandelt eiskalt. 2:2. Hennings, in der regulären Spielzeit noch an Batz gescheitert, bringt den Bundesligisten wieder nach vorne: 2:3. FCS-Kapitän Manuel Zeitz zeigt keine Nerven: das 3:3. Batz hält den zweiten Elfer des Abends – diesmal gegen Karaman. Es steht weiter 3:3. Golley könnte den FCS nach erstmals nach vorne bringen. Der Ex-Düsseldorfer scheitert aber an Kastenmeier. Immer noch 3:3. Steven Skrzybski ist mit Union Berlin schon einmal gegen den FCS im Pokal weitergekommen. Der Ex-Schalker trifft zum 3:4. Schorch muss nun treffen, sonst ist es vorbei. Er tut es: das 4:4.