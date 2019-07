1. FC Saarbrücken : Dirigent mit Verbesserungswahn

Der neue FCS-Torwart Ramon Castellucci, der sich hier einem Schuss von Felix Herrmann vom FC Noswendel Wadern gegenübersieht, nimmt in Saarbrücken den Zweikampf mit Daniel Batz auf. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Ramon Castellucci weiß, wie es ist, sich im Leben durchzubeißen. Das will der Torwart-Neuzugang nun auch beim 1. FC Saarbrücken. Neben dem Sport braucht der 22-jährige Schwabe auch „Futter für die Birne“.

Sein Name klingt „wie der eines italienischen Schnulzen-Sängers“, scherzt Ramon Castellucci, der Neuzugang auf der Torwart-Position beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. „Er stammt von meinem italienischen Großvater, den ich leider nicht mehr kennengelernt habe. Es ist das einzig Italienische an mir, erzogen wurde ich schwäbisch.“

Geboren in Bad Urach, machte Castellucci seine ersten fußballerischen Schritte beim VfB Neuffen, wechselte über den SSV Reutlingen und die Stutgarter Kickers ins Internat des 1. FC Nürnberg. „Es gab keinen festen Moment, in dem ich mich bewusst für diese Position entschieden habe“, sagt der 22-jährige Torhüter, „es ist die spannendste Position auf dem Feld, eine verantwortungsvolle. Das prägt auch außerhalb des Platzes.“

Wie seine Zeit in Nürnberg, die beweist, dass Nachwuchsspieler in einem Leistungszentrum zu sein eben nicht das „Rundum-Sorglos-Betreuung“ bedeutet. „Nach der U17 war mein Vertrag ausgelaufen. Obwohl man mit mir weitermachen wollte, war kein Platz im Internat mehr. Ich musste eine Wohnung mieten, für die mein ganzes Geld draufging. Von der pädagogischen Betreuung habe ich auch niemanden mehr gesehen. Wenn du dann mit 100 Euro zwei Wochen leben musst, lernst du, mit Geld umzugehen“, erzählt Castellucci. Auch wie er sich mit Autowaschen und Kellnern im Vereinsheim über Wasser hielt. Doch es ist kein Jammern. Trotz des vielen Geldes im „System Fußball“ ist Castellucci geerdet, eben weil er es anders kennengelernt hat: „Was hat ein A-Jugend-Bundesligaspieler denn geleistet? Warum soll er mehr verdienen als eine Frau, die acht Stunden am Tag bei Aldi arbeitet?“